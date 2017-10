Horb a. N. Bayerischer kann es kaum werden

Viele gestandene Ahldorfer zeigten sich in knielangen oder kurzen Lederhosen und "fesche Madln" in hübschen bayerischen Dirndln. Hatte doch die Narrenzunft versprochen: Wer in bayerischer Tracht kommt, erhält ein Freigetränk.

Zum olympisch-bayerischen Wettbewerb traten sieben Mannschaften an. Zu den Aufgaben des Vierkampfes gehörte zehn Nägel in kürzester Zeit in einen Spaltklotz einzuschlagen, einen Literkrug mit Wasser möglichst lange einhändig zu stemmen und etwas für durstige Kehlen, nämlich eine Halbe Bier auf einen Sitz auszutrinken. Von den Frauen verlangte man dies nicht, sie durften oder mussten ein Glas Schorle auf einen Sitz austrinken. Bei diesem Vierkampf durfte das Kuhmelken nicht fehlen, dies an einem Holzmodell.

Sieger wurde die Mannschaft Forstbetrieb Kocheise vor Ohldorfer Klosterbrüder, Äschadeich, Team T-Rex (Jugendgruppe), Halber Leberkäs, AH- Trio +1, die feschen Weiber.