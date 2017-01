Horb a. N. Bauplatzbörse regelt Angebot und Nachfrage

Wie dieses Jahr am Altheimer Neujahrsempfang zu erfahren war, sieht es bei den Bauplätzen ähnlich aus. Obwohl 20 freie Plätze in den Baugebieten vorhanden sind, ist nur ein Besitzer eines Bauplatzes bereit, sein Grundstück zu verkaufen. Andererseit warten zehn junge Leute auf Plätze, auf denen sie ihr Haus bauen können. Der Horber "Masterplan 2050" soll neue Akzente setzen. Altheim setzt unter anderem auf infrastrukturelle Maßnahmen wie den Mühlenladen, Betreuungsplätze im Kindergarten oder eine gute Grundschule.

Auch im Rathaus tut sich schon seit Langem etwas – und von Mangel an Bauplätzen im Stadtgebiet kann keine Rede sein. Mit der "Privaten Bauplatzbörse" (www.horb.de/Privatangebote) will die Stadt verkaufsbereite Eigentümer mit Bauinteressenten zusammenbringen. Aktuell sind drei Bauplätze und ein Gebäude eingestellt. "Die Eigentümer, die dieses Angebot nutzen, haben sich positiv über die Einrichtung geäußert. Wir gehen davon aus, dass mit regelmäßiger Bewerbung der Plattform im Mitteilungsblatt auch weitere Angebote eingestellt werden", teilt die Stadt Horb auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Deutlich mehr Auswahl gibt es aber derzeit auf dem städtischen Portal (www.horb.de/Bauplätze). 27 sofort verfügbare Bauplätze in neun Baugebieten werden angeboten. Baugrundstücke gibt es in Talheim, Altheim, Ihlingen, Mühringen, Bittelbronn, Grünmettstetten, Rexingen, Isenburg, Dettensee und in der Kernstadt. Wie die Stadt berichtet, konnten aktuell sechs Bauplätze im Baugebiet Südlicher Hohenberg sowie zwei Bauplätze im Baugebiet Mühlwasen in Bildechingen durch eine Ausschreibung an Bauherren vergeben werden.

Die nächste Ausschreibung soll die noch nicht vergebenen Bauplätze im Baugebiet Großäcker (zehn Bauplätze) in Dettensee betreffen, wo die Erschließung laut Stadt noch dieses Jahr beginnen wird.

Außerdem plant die Stadt das Baugebiet Am Killberg (sieben Bauplätze) in Grünmettstetten sowie ein weiterer Erschließungsabschnitt im Baugebiet Allmend (zwei weitere Abschnitte mit insgesamt rund 20 Bauplätzen) in Bittelbronn. Auch im Baugebiet Mühlacker in Dettingen ist ein weiterer Erschließungsabschnitt möglich. Ein weiteres Baugebiet in Nordstetten ist in Vorbereitung. "Auch im Bereich der Konversion der Hohenbergkaserne in Horb wird weitere Baulandentwicklung stattfinden und durch diverse Innenentwicklungsmaßnahmen können weitere Bauplätze entstehen", berichtet die Verwaltung.

Was man aber im Rathaus nicht will, sind zu viele leere erschlossene Bauplätze, die "auf Halde liegen". "Durch die Einplanung von Erschließungsabschnitten wird eine zu große Vorratshaltung an Bauplätzen vermieden. Sobald ein Erschließungsabschnitt in Rede steht, wird die tatsächliche Nachfrage erhoben. Sollte keine Nachfrage am konkreten Abschnitt bestehen, wird dieser auch nicht erschlossen. So wird im Baugebiet Gartenäcker IV in Dettlingen derzeit kein weiterer Bauabschnitt erschlossen, sondern nur die verbliebenen städtischen Bauplätze weiter vermarktet. Durch die Beschlusslage des Gemeinderats zum Horber Modell der Baulandentwicklung ist gewährleistet, dass nur im Rahmen der tatsächlichen Nachfrage nach Bauplätzen zusätzliche Baugebiete erschlossen werden."

Mit 28 verkauften Wohnbauplätzen im Jahr 2016 habe man ein hohes Niveau erreicht, obwohl im vergangenen Jahr kein größeres Baugebiet erschlossen wurde. "Wir gehen davon aus, dass die Anzahl im Jahr 2017 bedingt durch das Baugebiet in Dettensee nochmals steigen wird. Insgesamt können wir durch die tatsächlichen Erschließungen den Wohnbaubedarf decken. Leider ist es nicht möglich, in jeder Ortschaft und zu jedem Zeitpunkt Bauplätze ›vorrätig‹ zu halten." Hier kommen dann wieder die Lücken ins Spiel. Dazu die Stadt: "Angesichts von über 500 privaten Baulücken im Stadtgebiet ist nach wie vor das privatwirtschaftliche Potenzial hoch. Daher ist es auch vorrangiges Ziel, diese Potenziale durch gezielte Ansprache der Eigentümer – zum Beispiel über die private Bauplatzbörse, aber auch durch weitere Innenentwicklungsmaßnahmen – nutzbar zu machen."

Es gibt noch einen parallelen Weg, wie er beispielsweise in Rexingen beschritten wird. Mit einer Leader-Initiative werden dort gezielt alte Häuser vermarktet. Offenbar mit wachsendem Erfolg.