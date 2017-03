Horb a. N. Bauhof bereitet auf den Frühling vor

Horb. Ein eher schneearmer Winter mit kurzzeitig bitter kalten Wochen im Januar liegt zurück. Der Bauhof mit seinem Winterdienst verzeichnete für den Winter 2016/17 eine ungefähr gleiche Anzahl an Einsätzen wie im vergangenen Winter, teilt die Stadt auf Anfrage unserer Zeitung mit. Hauptsächlich wegen "überfrierender Nässe" waren die Mitarbeiter im Einsatz. Zwar gab es weniger Schneefall oder Schneeregen, doch "auf dem kalten Boden kann bereits Morgennebel für Eisglätte sorgen, Niederschläge sind für Einsätze nicht zwingend erforderlich".

Trotzdem konnte die Stadt an Streusalz sparen. Verwendet wurden lediglich circa 612 Tonnen Streusalz. Der durchschnittliche Verbrauch in den vergangenen zehn Jahren lag bei 826 Tonnen. "Tendenziell war es also ein leicht unterdurchschnittlicher Winterdienst", so ein Stadtsprecher. Ob durch den eher milderen Winter Einsparungen gemacht wurden, kann das Rathaus derzeit noch nicht sagen. "Sollten Mittel eingespart werden, werden diese im Budget für kommenden Winter als Reserve eingeplant. Sobald die Abrechnungen abgeschlossen sind, wird dem Verwaltungs- und Technischen Ausschuss sowie dem Betriebsausschuss der jährliche Winterdienstbericht in öffentlicher Sitzung vorgestellt."

Definitiv konnte jedoch durch den trockenen und kalten Winter anderen Bereichen mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden. So zum Beispiel konnte "ein Schwerpunkt auf die Hecken- und Baumpflege gelegt werden, da die Flächen zumeist gut befahren werden konnten", teilt die Stadt weiter mit. Das hat man in den vergangenen Wochen beobachten könnten. Hier türmte sich an den Straßenrändern teilweise der Baumschnitt. Und das wird auch in nächster Zeit noch so weitergehen, denn Hecken- und Baumschnitt sei weiterhin ein wichtiges Thema, da er vor allem der "Verkehrssicherungsmaßnahme" diene.