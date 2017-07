Horb a. N. Bauers freches Werbe-Banner

Immerhin: Mit seiner Aktion "Schaffen, nicht schwätzen" sammelt Thomas Bauer offenbar Fans.

So postet der ASV Nordstetten ein Foto von Thomas Bauer mit Schaufel in der Hand. Text dazu: "Wir bedanken uns bei Thomas Bauer für sein großes Engagement und seine beiden Arbeitseinsätze! Unsere Terrasse erstrahlt nun wieder in neuem Glanz. Nun können unsere Gäste in der kommenden Saison hoffentlich viele Heimsiege feiern."