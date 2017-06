Horb a. N. Bauer und der Bändel-Ärger

Bei diesem Großereignis gibt es einen musikalischen Sternmarsch am Unteren Markt, und daher stammt die Idee, die sternförmig ausgeprägten, rot-weißen Straßenbändel an diesem Ort aufzuhängen.

Bauer erklärt im Gespräch mit unserer Zeitung, dass Hofmarschall Thomas Kreidler bei ihm angefragt habe. "Das stimmt nicht", sagt dieser allerdings. "Jürgen Ritter von der Narrenzunft hat rumtelefoniert und uns dann am Freitag erklärt, dass kein Freiwilliger gefunden wurde. Auch der Bruder von Thomas Bauer wurde angefragt, der ihn dann informierte. So kam es zustande", so Kreidler im Gespräch mit unserer Zeitung.