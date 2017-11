Horb a. N. Bau an Ortsdurchfahrt verzögert sich

Horb-Mühringen. Der Abzweig am Tambour. Auch Neckar-Ranger Harald Dold schaut sich das Einpassen des Betonteils an. Er sagt: "Das ist schon spannend, das zu sehen." Auch gegenüber stehen Neugierige und schauen sich an, wie die Hangabstützung gemacht wird.

Spektakuläre Bilder. Und ein bisschen Frust. Denn: Die Fertigstellung der Baustelle verzögert sich. Ortsvorsteherin Monika Fuhl: "Soweit ich gehört habe, hat man zwar vorher geologische Proben gemacht. Allerdings hat sich dann während des Baus herausgestellt, dass die Absicherung der Hänge durch die Stahlanker und die Verdichtung noch aufwendiger gemacht werden mussten, als vorhergesagt. Das hat sicherlich einiges an Mehrarbeit und Mehraufwand gekostet. Doch das ist der topografischen Lage geschuldet."

Uwe Herzel, Sprecher des Regierungspräsidiums Karlsruhe, bestätigt die Verzögerung: "Durch zusätzliche Arbeiten hat sich das Bauende jedoch verschoben." Das sind im Wesentlichen zwei Punkte: