Horb a. N. Basteln, singen und Bewegung

Bei Bedarf bietet der Tageselternverein in enger Kooperation mit der Stadt Horb in den Herbstferien, von Montag 31. Oktober, bis 4. November (vier Tage), eine Betreuung für Kinder im Grundschulalter aus dem Stadtgebiet Horb an. Wegen Baumaßnahmen in der Grundschule findet die Betreuung in den Räumen des Martin-Gerbert-Gymnasiums in Horb statt. In dieser Zeit werden Betreuungskräfte täglich von 8 bis 17 Uhr mit den Kindern spielen, basteln, singen, malen, in der Sporthalle und im Pausenhof aktiv sein, eine kleine Erkundungstour machen und einfach viel Spaß miteinander haben. Zur Mittagszeit wird eine gemeinsame Mahlzeit eingenommen.

Der Kostenbeitrag für diese Betreuung beträgt 65 Euro für alle vier Tage. Geschwisterkinder bezahlen 55 Euro. Darin sind bereits alle Kosten enthalten, auch die des Mittagessens. Für Inhaber des Horbpasses ist das Angebot kostenfrei. Die Buchung von einzelnen Tagen ist leider nicht möglich. Damit die Ferienbetreuung stattfinden kann, müssen mindestens fünf Anmeldungen eingehen.

Interessenten können ihr Kind bis spätestens 24. Oktober im Büro des Tageselternvereins Horb anmelden, Telefon 07451/84 83 oder E-Mail schlotter@tev-fds.de.