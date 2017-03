Horb a. N. Basteln, Malen und Ausflüge in Natur

H orb. Dieses Angebot findet in enger Kooperation mit der Stadt Horb und der Lebenshilfe Sulz-Horb statt. Geschulte Betreuungskräfte organisieren ein Programm mit vielen sportlichen Aktivitäten, kreativen Angeboten, gemeinsamen Spielen, Ausflügen und Überraschungen, heißt es in der Ankündigung.

So nahmen auch jüngst in den Fasnetsferien einige Horber Familien das Angebot in Anspruch: Acht Mädchen und Jungen und zwei Betreuerinnen trafen sich am ersten Ferientag vor der Mensa des Martin-Gerbert-Gymnasiums. Alle waren neugierig und aufgeregt, wie die sechs Ferientage wohl verlaufen würden.

"Uns ist es wichtig, dass Kinder in den Ferien etwas erleben, sich ausreichend bewegen und selbst aktiv und kreativ werden können", erklärt Paul Huber, Vorsitzender des Tageselternvereins. Trotz des winterlichen Wetters verbrachte man deshalb in den Fasnetsferien viel Zeit draußen an der frischen Luft. "Ein Ausflug an den Neckar kommt bei den Kindern immer gut an", meint Betreuerin Alexandra Haizmann. "Dieses Mal waren die Kinder dabei verkleidet, das war sehr lustig." Man befand sich mitten in der Horber Fasnet, und dazu gehörte natürlich auch der Besuch des großen Rosenmontags-Umzugs.