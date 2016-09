Horb a. N. Bald kein Vögele mehr in Activ-Arkaden?

Die Bekleidungskette ist einer der großen Bausteine für die Activ-Arkaden, deren Bau auf dem Postareal begonnen hat. Gestern kamen immer mehr Meldungen in den Medien zu den Entwicklungen im Schweizer Unternehmen auf. So berichtete die Basler Zeitung als eine der ersten Publikationen, dass Vögele an den italienischen Modekonzern OVS verkauft werde. Die neuen Besitzer würden "rasch handeln". Der Name Charles Vögele werde nach und nach komplett vom Markt verschwinden. Die Neue Züricher Zeitung (NZZ) vermeldete dann das, was die Horber erst recht aufhorchen lassen wird: "Das Deutschland-Geschäft wird vollständig aufgegeben." Die NZZ berichtet weiter: "In Deutschland sei Charles Vögele als Discounter positioniert und damit strategisch anders ausgerichtet als die Läden in der Schweiz, sagte OVS-Chef Stefano Beraldo an einer Medienkonferenz in Zürich."

Doch was bedeutet das nun für das Horber Einkaufszentrum? Verliert es einen wichtigen Ankermieter? Ist vielleicht sogar das Gesamtprojekt in Gefahr?

Oberbürgermeister Peter Rosenberger erfuhr gestern am späten Nachmittag erst von uns über diese Entwicklung. "Wir machen uns da keine Sorgen. Das Einkaufszentrum kommt so oder so. Wichtig ist, dass der Branchenmix erhalten bleibt." Der Bekleidungsbereich sei nicht der komplizierte Punkt gewesen. Allerdings müsse der Investor Stellung nehmen.