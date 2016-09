Horb a. N. Bahnübergang in Talheim hat wieder automatische Blinkanlage

Massiver politischen Druck brachte die Wende. Unter anderem von Heinrich Kuhn (AfD), Alterspräsident des Baden-Württembergischen Landtags, Nachfragen von Gemeinderat Hermann Walz (ULH) bei Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) und ein Brief vom Landtagsabgeordneten Timm Kern (FDP) an den Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn, Sven Hantel. Hantel sagte Kern dann zu, "so schnell wie möglich" die automatische Signalsteuerung wieder aufzubauen.

In der Zwischenzeit hatte der Schwarzwälder Bote auch aufgedeckt, dass der hier ursprünglich für das Jahr 2018 geplante Brückenbau für die Entschärfung des Bahnübergangs auf das Jahr 2021 verschiebt.

Doch die neue Blinklicht-Anlage bringt nur eine Scheinsicherheit. Den Schwarzwälder Bote erreichte eine Mail mit dem Titel "Bahnübergang 9.028, Hochdorf".

Wenn es an der Engstelle zu Staus kommt, könnte sich sogar eine Schranke als wenig hilfreich erweisen

Der Absender gibt sich als Bahn-Mitarbeiter aus und hat auch verschiedenen Fotos vom Bahnübergang Talheim angefügt. Und schreibt: "Die Doppelkurve Richtung Horb hat ihre Tücke. Wenn von Horb als auch von Talheim sich schwere Lkw oder Sattelschlepper in der Kurve begegnen, dann kommt es an dieser Engstelle zum Stau. Mit Rückstau bis zum Bahnübergang. Wenn dann noch ein Hänger den Bahnübergang befährt, dann steht der Hänger noch auf dem Bahnübergang. Schaltet dann wieder der Zug die Warnanlage an und fährt mit entsprechender Geschwindigkeit von Hochdorf – dann gute Nacht. Selbst eine Schranke nutzt da wenig."

Bleibt nur zu hoffen, dass an diesem Bahnübergang bis zum Brückenbau nichts passiert.