Horb a. N. Bahn tauft in Horb zwei neue Züge

Hintergrund: Die Fahrt auf der Gäubahn soll ab 10. Dezember attraktiver werden. Das verspricht die Deutsche Bahn AG (wir berichteten), die auf der Strecke zwei neue Züge einsetzen will. Zwischen Stuttgart und Singen kommen mit dem Inter-City 2 und dem Talent 2 gleich zwei neue Fahrzeuge nach Baden-Württemberg. "Die modernen Züge sorgen im Ländle für komfortables und schnelles Reisen", so die DB AG.

Am Freitag, 1. Dezember, taufen Landesverkehrsminister Winfried Hermann, Sven Hantel, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn AG für das Land Baden-Württemberg, und Ralph Zimmermann, Bürgermeister der Stadt Horb, gemeinsam mit weiteren Ehrengästen die Neufahrzeuge im Bahnhof Horb mit ungewöhnlicher Kulisse: Die zwei neuen Züge sind nebeneinander aufgestellt und ergeben so ein beeindruckendes Bildmotiv.

Die Zugtaufe beginnt am Freitag um 11.30 Uhr mit Ansprachen, und anschließend werden die neuen Fahrzeuge getauft. Um 12.30 Uhr können die Züge besichtigt werden. Um 14.45 Uhr gibt es eine Rückfahrmöglichkeit mit Inter-City 2 von Horb nach Stuttgart mit Halt in Böblingen. Die Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, an der Zugtaufe im Bahnhof Horb teilzunehmen und im Anschluss die neuen Fahrzeuge zu besichtigen.