Horb a. N. Bahn habe bei Qualität und Kapazität noch viel Potenzial

In der Resolution heißt es unter anderem weiter: "Während die Grenzen in Europa gezielt abgebaut werden, entstehen bei der Bahn immer neue Grenzen und Hürden. Wir fordern Politik und Verwaltung auf, die Bahn von unnötigen Fesseln zu befreien: Die Klimaziele können nur erreicht werden, wenn der Schienenverkehr in den nächsten 10 bis 20 Jahren einen Großteil des Flug- und Straßenverkehrs übernimmt. Bereits heute steigen gerne immer mehr Bürger in die Bahn ein, wenn Qualität und Kapazität stimmen. Um das Potenzial der Bahn zu nutzen, sind daher Qualität und Kapazität zu verbessern. Ein wichtiges Werkzeug dafür ist der Deutschlandtakt.

Dazu müssen auch systematisch an vielen Stellen im Netz Verbesserungen erfolgen (beispielsweise durch zusätzliche Signale und Weichen für mehr Kapazität). Eine deutlich bessere Finanzierung ist nötig.

Bereits heute funktioniert Elektromobilität auf der Schiene."