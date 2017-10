Horb a. N. Bärenschlössle ist beliebtes Ziel

So war ein RO 80-Treffen zu sehen, denn genau vor 50 Jahren wurde das Auto hier vorgestellt. Alle RO 80 sahen aus wie neu, was auf einen erheblichen Restaurationsaufwand schließen lässt. Nach dem man sich gestärkt und die Aussicht genossen hatte, machte man sich auf den Rückweg. Die Menschenmasse nahm nicht ab – eher zu. Auf dem Rückweg konnte man, wenn man die Augen offen hielt und nicht nur mit dem Nachbarn redete, so manches am Wegrand entdecken. So sah man eine Schildkröte sich sonnend auf einem umgestürzten Baumstamm, oder einen an seine Beute anschleichenden Hecht. Das sind die Ereignisse, die man als naturverbundener Wanderer gerne in Erinnerung mitnimmt. Am Bärensee angekommen sah man von der gegenüberliegenden Seeseite das Bärenschlössle, in dem die Schlusseinkehr vorgesehen war.