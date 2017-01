Horb a. N. Autokratzer: Nerven in Nordstetten liegen blank

Die Nerven liegen blank bei einigen Nachbarn des Mannes, der in der Ortsmitte wohnt. Die Polizei verdächtigt ihn, der "Autokratzer" von Nordstetten zu sein, der mehrere tausend Euro Schaden an Autos angerichtet haben soll. Auch wegen gefährlicher Körperverletzung wurde er vor dem Amtsgericht Horb zu einer Bewährungsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt, weil er einen Nachbarn geschlagen hat. Und nun die Neujahrsnacht. Mit einer Bügelsäge kam er aus seinem Haus, schlug eine Fensterscheibe der Pizzeria ein und griff mit der Säge später auch noch den selben Nachbarn an, den er schon einmal geschlagen hatte (wir berichteten). Die Beamten, die gerufen wurden, "übergab den Mann in die Obhut seiner Eltern", wie die Polizei am Sonntag im Gespräch mit unserer Zeitung erklärte. Die Anwohner reagierten mit Unverständnis: "Was muss denn noch passieren?"

Die Polizei bewertet ihre Vorgehensweise einen Tag später aber als angemessen. "Der Rechtsstaat gibt uns hier klare Grenzen vor", sagt Michael Aschenbrenner, Pressesprecher des auch für Horb zuständigen Polizeipräsidiums Tuttlingen. "Es hat hier keine rechtliche Möglichkeit für eine Festnahme gegeben. Es lag kein Haftgrund vor." Das wäre zum Beispiel der Fall gewesen, wenn es sich hier um einen Mordversuch gehandelt hätte oder Fluchtgefahr bestehen würde. Als zweite Möglichkeit sei eine Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit in Frage gekommen. "Da sich der Beschuldigte allerdings einsichtig gezeigt hat, mussten die Kollegen so handeln."

Aschenbrenner stellt klar, dass die Polizei die Sache vor Ort angangen habe: "Es gab eine deutliche Gefährderansprache, in der ihm aufgezeigt wurde, dass er sich nichts mehr zu schulden kommen lassen darf. Diese Worte haben wohl ihre Wirkung nicht verfehlt." Denn in dieser Nacht sei kein Vorfall mehr bekannt geworden. Man habe dem Mann klar gemacht, dass man ein Auge auf ihn haben werde. Kontrollfahrten seien in der Nacht erfolgt. "Es ist aus unserer Sicht absolut richtig, wie sich die Kollegen verhalten haben." Eine Gefährderansprache habe es auch bezüglich der Kratzattacken auf Autos vor einigen Wochen gegeben. "Es sieht wohl so aus, als hätte diese Ansprache ebenfalls gewirkt."