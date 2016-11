Horb a. N. Autokratzer hält Polizei in Atem

Horb-Nordstetten/WaldachtalWieder hat er zugeschlagen der Autokratzer in Nordstetten. Und nicht nur dort: Nun berichtet die Polizei auch von Beschädigungen auf dem Hohenberg und im Waldachtal.

Seit Monaten passiert es immer wieder in Nordstetten. Unbekannte zerkratzen Autos und reißen Scheibenwischer ab. Verstärkt kontrolliert die Polizei auch nachts. Bislang konnte jedoch noch niemand geschnappt werden. Jetzt ist es wieder passiert: Unbekannte Täter haben in der Nacht von

Donnerstag auf Freitag mehrere geparkte Autos in Horb und Nordstetten zerkratzt. In Nordstetten machten sich die Unbekannten jeweils mit einem spitzen Gegenstand an einem Auto in der Froschgasse und an einem weiteren in der Hauptstraße abgestellten zu schaffen, teilt die Polizei mit.