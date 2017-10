Horb a. N. Autofahrer müssen Geduld haben

Die Baumaßnahme gliedert sich in zwei Hauptbauphasen: Nach der Einrichtung der Verkehrssicherung wird in der ersten Bauphase die linke Seite der Fahrbahn in Fahrtrichtung Stuttgart saniert, in der zweiten Bauphase die rechte Seite der Fahrbahn. Die Dauer der Maßnahme beträgt laut RP rund zehn Wochen und soll daher voraussichtlich im Dezember abgeschlossen sein.

Die gesamte Sanierung findet mittels einer 3+1-Verkehrsführung, unter Aufrechterhaltung von zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung, statt. Die vorhandene Fahrbahnbreite reicht allerdings nicht aus, um die Ein- und Ausfahrten zu den beiden PWC-Anlagen Geyern und Ziegler während der Bauzeit offen zu halten. Die Parkplätze sind daher während der Zeit der Baumaßnahme in beiden Richtungen geschlossen.

Bereits ab Freitag, 6. Oktober, werden die Vorarbeiten zur Einrichtung der Baustelle in Nachtbaustellen durchgeführt. Der Verkehr auf der A 81 wird ab diesem Zeitpunkt in Fahrtrichtung Singen auf zwei verengten Fahrstreifen geführt. Anschließend werden Leitwände zur Richtungstrennung aufgestellt. Diese Arbeiten finden ebenfalls bei Nacht statt.

Im Rahmen der ersten Bauphase, wird anschließend der linke Fahrstreifen in Fahrtrichtung Stuttgart auf die Gegenfahrbahn gelegt und die Lkw-Spur auf den Standstreifen verschwenkt. Anschließend beginnen die Arbeiten auf der linken Fahrbahnseite. Die nächste Bauphase zum Ausbau des Außenrandes beginnt voraussichtlich Anfang November, sodass die Bauarbeiten noch in diesem Jahr abgeschlossen sein werden.

Die Geschwindigkeit im Baustellenbereich wird während der gesamten Bauzeit auf 80 km/h beziehungsweise temporär auch auf 60 km/h beschränkt.

Die Gesamtkosten für die Baumaßnahme belaufen sich auf rund 6,1 Millionen Euro. Der Bund ist Kostenträger dieser Erhaltungsmaßnahme.

"Um die Beeinträchtigungen für die Verkehrsteilnehmer soweit wie möglich zu reduzieren, wurde die Bauzeit durch Ausnutzung verlängerter Schichten sowie Samstags- und Nachtarbeit verkürzt", so das RP Stuttgart, das alle Verkehrsteilnehmer und Anlieger um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen während der Bauzeit bittet.

Aktuelle Informationen über Straßenbaustellen im Land könnten dem Baustelleninformationssystem (BIS) des Landes Baden-Württemberg unter www.baustellen-bw.de entnommen werden. Unter www.svz-bw.de liefern an verkehrswichtigen Stellen auf Autobahnen und Bundesstraßen installierte Webcams laut RP jederzeit einen Eindruck von der momentanen Verkehrslage.