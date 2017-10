Horb a. N. Auszeichnung für vielfältiges Engagement

Die Würdigung der 40-jährigen Zugehörigkeit und die Übergabe der Urkunde wurden durch den Ortsbeauftragten Rainer Goller vorgenommen. Der stellvertretenden Ortsbeauftragte Andreas Beuter überreichte einen Geschenkkorb.

"Die Helfer und Helferinnen des Ortsverbands Horb sind stolz darauf einen solch engagierten und kompetenten Helfer in ihren Reihen zu haben", teilt der Ortsverband Horb mit.

Im Anschluss konnten sich die Helfer und Helferinnen sowie anwesende Gäste an einem von Koch Markus Blecher arrangierten Buffet für die kommenden Stunden stärken.

Der zweite Anlass für das Helferfest war die Teilnahme des Ortsverbands an der Grundausbildungsprüfung des Geschäftsführerbreichs in Tübingen. Es nahmen vier Helferanwärter/Prüflinge daran teil. Diese wurden vom Ausbilderteam hervorragend auf die Prüfung vorbereitet und so konnte nach der bestandener Prüfung Nick Diamantidis, José Manuel Schäfer, Oliver Oltovanji und Patrick Bodmer im Rahmen eines Helferfest mit einem Aufnahmeritual in den Kreis der aktiven Helfer aufgenommen werden.