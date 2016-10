Horb a. N. Austausch von alten durch neue Geräte bringt erhebliche Einsparung

Die Messungen wurden an anderen Großgeräten fortgeführt. Der Einbau-Kühlschrank und der geliebte Flachbild-Fernseher aus der ersten Generation – mit 13 Jahren noch das jüngste Gerät – kamen alle unter die Energiespar-Lupe. Und siehe da, der Fernseher verbrauchte glatt so viel wie die alte "Gfriere". Die Schlussfolgerung: Sehr hoher Energieverbrauch im Haushalt und enormes Einsparpotenzial.

In den darauffolgenden Jahren wurden nun alle Geräte sukzessive durch energieeffiziente Neugeräte ersetzt. Daneben wurden Zeitschaltuhren zwischengeschaltet, beispielsweise an die Pumpe des Gartenteichs und bei anderen Verbrauchern. LED-Lampen wurden dort konsequent eingewechselt, wo längere Nutzungszeiten zu verzeichnen sind.

In Summe konnte der Verbrauch beachtlich gesenkt werden: Von 6130 kWh im Jahr 2011 auf einen Jahresverbrauch von 3308 kWh im Jahr 2015. Das bedeutet eine Einsparung von 46 Prozent. Und dazu eine langfristig wirkende Kostenersparnis bei 27 Cent für die Kilowattstunde Strom von rund 762 Euro pro Jahr. Die Geräteinvestition selbst belief sich auf circa 2000 Euro. So stellt sich der Bereits im vierten Jahr hatte man damit die Inevstition wieder reingeholt. Und das empfindet Familie Laschinger aufgrund der langfristig steigenden Energiepreise als sehr gute Sache. Wenn man zusätzlich die Umweltentlastung betrachtet, bedeutet dies eine Verhinderung des Ausstoßes von 855 120 Liter CO2 im Jahr. Daraus kann man ersehen, dass auch kleine Anstrengungen privater Haushalte der Umwelt helfen und das Ziel der Energiewende greifbarer wird.

Schlussfolgernd lässt sich sagen: Jedes größere Elektrogerät, das mehr als zehn Jahre alt ist, gehört auf seine Effizienz hin mit einem Energiemessgerät überprüft, teilt die Energieagentur mit. Hoch motiviert hat die Familie Laschinger aber noch weiter "am Stromzähler rückwärts gedreht". Nachdem der klassische Haushaltsverbrauch optimiert war, wurde eine Hocheffizienzpumpe für den Heizkreislauf eingebaut. Kostenpunkt 200 Euro mit Montage – und eine Ersparnis von gut 60 Prozent. Das spart pro Jahr wieder zusätzlich 130 kWh im Jahr.

Eine zweite Fotovoltaik-Anlage wurde auf die Doppelgarage montiert und dient primär der Eigenstromerzeugung. Knapp 40 Prozent des erzeugten Sonnenstroms werden selbst verbraucht, der Rest in das Stromnetz eingespeist und mit gut zwölf Cent je kWh vergütet. Schätzungsweise kann damit der Stromverbrauch im Hause Laschinger in 2016 auf 2400 kWh gedrückt werden. Auch deshalb, weil "Hauschefin" Conny Laschinger die Wasch- und Spülmaschine und den Wäschetrockner (sofern keine Freilufttrocknung der Wäsche möglich ist) wenn möglich nur noch an Sonnentagen laufen lässt, um möglichst viel Eigenstrom zu nutzen.

Im Übrigen findet es der Bildechinger "klasse", dass sein Arbeitgeber Mitbegründer und Gesellschafter der Energieagentur in Horb ist und er dienstlich seinen Arbeitgeber in der Gesellschafterversammlung und bei weiteren Aktivitäten der Energieagentur vertreten darf. So schließt sich der Kreis mit privaten und beruflichen Interessen zur nachhaltigen Entwicklung und zur Erreichung der wichtigen Klimaziele in Horb und im gesamten Landkreis.

Folgende Gründe sprechen aus Sicht der Energieagentur in Horb für die Auszeichnung:

In erster Linie vor allem die Bereitschaft der Familie Laschinger, dort anzusetzen wo andere sagen würden: "Das bisschen Einsparung bringt doch nicht wirklich etwas…"

Die Einsparungen, welche erzielt werden konnten: Sei es durch den Austausch der Geräte aber auch durch den bewussten Energieeinsatz.

Mit einem "Return on Invest" von vier Jahren handelt es sich bei der ganzen Sache um eine "hervorragende Investition" (O-Ton Laschinger).

Die jährliche Einsparung von 855 120 Liter CO2 (entspricht in etwa 28 Tanklastzügen) ist enorm, und dabei handelt es sich nur um einen Haushalt. Wenn man bedenkt was die 40,8 Millionen Haushalte in Deutschland bewegen könnten.

Die Motivation der Familie Laschinger, nicht an einem guten Punkt stehen zu bleiben, sondern kontinuierliche Verbesserungsmaßnahmen anzustreben. So sind jetzt schon zahlreiche weitere Energie(ein)sparprojekte angeleiert und angedacht.