Horb a. N. Ausrichtung von Turnieren wieder im Aufwärtstrend

Für die Stadt Horb war Bürgermeister Ralf Zimmermann vor Ort, der in seinen einführenden Worten besonders die vereinsübergreifende Gemeinschaft und die gute kooperative Zusammenarbeit zwischen der Stadt Horb und den Vereinen hervorhob. Dies ist besonders auf Grund der rückläufigen Mitgliederzahlen bei den Kindern in der Jugendarbeit von großer Bedeutung. Als wichtigen Schritt in die richtige Richtung bezeichnete Zimmermann auch die rasche Überarbeitung der vereinsfördernden Richtlinien. Als Beweis für die rasche Arbeit hatte er einen Scheck für den Reit- und Fahrverein Horb dabei, doch leider war ausgerechnet von diesen Sportlern niemand anwesend.

ARGE-Vorsitzender Peter Straubinger ging auch noch einmal auf die Regularien der Vereinsförderung ein und zeigte sich mit der guten Zusammenarbeit mit der Stadt Horb zufrieden. Ein Aufwärtstrend zeigt sich auch wieder bei der Ausrichtung von Turnieren, wie zum Beispiel beim Tennis.

Besorgniserregend sei aber der Trend bei den Kindern und Jugendlichen. Hier fragte sich Straubinger zu Recht, was mit den Sportanlagen passiert, wenn die Basis wegbricht? Hier müsse man vereinsübergreifend denken und dann vielleicht zentrale Sportanlagen nutzen, denn langfristig seien nicht alle vorhandenen Anlagen finanzierbar. Erfreulich ist, dass die städtischen Sportanlagen für Kinder und Jugendliche weiterhin kostenfrei sind, was auch Bürgermeister Ralf Zimmermann bestätigte. Straubinger rief dazu auf, die Bestandstöpfe des WLSP in Anspruch zu nehmen. Kassenwart Artur Paplinski konnte über eine geordnete Kasse berichten.