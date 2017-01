Horb a. N. Ausrichtung des Stadtteil-Pokalturniers wird eine Herausforderung

Als sehr anspruchsvoll bewertete die Doppelspitze des Vereins die Tatsache, dass Dießen in diesem Jahr das Horber Stadtteil-Pokalturnier in der Horber Rundhalle (2017/2018) ausrichten wird. Wenngleich dies auch ein sportlicher Höhepunkt sei, so müsse der Verein zur Aufgabenbewältigung sicherlich auf die Mitglieder bauen müssen, damit die Veranstaltung reibungslos wird ablaufen können.

Das abgelaufene Jahr war geprägt von vielen Veranstaltungen (Schlachtplatte und Ortspokalturnier) sowie dem Kameradschaftsausflug (Skiausfahrt Vorarlberg). Sportlich sehen die beiden Vorsitzenden die Zukunft ebenfalls positiv: Die erste Mannschaft steht aktuell auf dem dritten Tabellenplatz und könnte sich für den Aufstieg in die Kreisklasse A empfehlen. Während noch ein Nachholspiel der laufenden Saison gegen Leinstetten auf eigenem Platz in Dießen bestritten wird (26. März), werden alle anderen Rückrundenspiele auf dem Spotplatz in Dettlingen stattfinden.

Überhaupt sei der Besuch von Zuschauern in der Vorrunde sehr gut gewesen, wie später Kassierer Michael Kreidler konstatierte. Gemeinsam mit den Sportheimeinnahmen bescherten die zahlenden Besucher der Heimspiele dem SV ein "Rekordjahr". So verschmerzte der Verein auch leichter die hohen Ausgaben für die Flutlichtanlage. Laut Kreidler steht der Verein auf solidem, finanziellen Fundament.