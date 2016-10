Horb a. N. Ausfälle bei Tuifly lösen im Reisebüro Stress aus

Horb/Freudenstadt. Es geht ein Flug nach nirgendwo: So sieht es momentan an deutschen Flughäfen aus, wenn man am Tui-Schalter steht und in den Urlaub fliegen möchte. Auch Kunden aus dem Landkreis Freudenstadt sind betroffen, wie die Reisebüros in der Region auf Anfrage mitteilen.