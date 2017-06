Horb a. N. Ausbau der Kreisstraße könnte nächstes Jahr beginnen

Die Verbindungsstraße von Betra nach Empfingen ist mit täglich zirka 2520 Kraftfahrzeugen und einem Schwerverkehrsanteil von täglich rund 180 Fahrzeugen eine der am stärksten belasteten Kreisstraßen. Sie ist auch Umleitungsstrecke für die A 81 und zugleich deren Zubringerstrecke. Besonders wegen des sehr starken Schwerlastverkehrs und der damit zusammenhängenden Ausweichverkehre müssen sowohl die Fahrbahn als auch die Fahrbahnränder laufend ausgebessert werden. Das bedeutet einen hohen Unterhaltungsaufwand. Die immer wieder aufgeschobenen Ausbaumaßnahmen sind nach Beurteilung von Wolfgang Kronenbitter, der auch seit Jahren als aktives Kreistagsmitglied mitwirkt, eine Bankrotterklärung für den Kreisstraßenbau.

Stadt übernimmt Verhandlungen mit Eigentümern

Kronenbitter erinnerte auch daran, dass nach dem vom Kreistag beschlossenen Dringlichkeitsprogramm der Ausbau der K 4762 bereits in den Jahren 2015 bis 2016 hätte erfolgen sollen. Leider sei aber der Ausbau der Kreisstraße wegen der Änderung des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes auf das Jahr 2021 hinausgeschoben worden. In der Zwischenzeit wurde der Ausbau der Kreisstraße in das aktuelle Dringlichkeitsprogramm aufgenommen und der Ausbaubeginn für die Teilstrecke von Betra nach Empfingen auf 2021 festgesetzt.