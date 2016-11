Horb a. N. Aus Geschichtsprojekt wird Museumsausstellung

Über den Inhalt ihrer Ausstellung schrieben die Schüler in der Gedenkstätten-Rundschau: "Wir zeigen, warum gerade in Nagold der Nationalsozialismus solch eine starke Zustimmung erhalten konnte und wie führende lokale Vertreter der Nationalsozialisten die Ausgrenzung von Juden vorantrieben." Die wichtigste Einnahmequelle der Juden in der Region um Horb sei der Viehhandel gewesen. So belegten die Schüler ausgehend von den Forschungen, die bei der Tagung über jüdische Viehhändler 2006 in Rexingen präsentiert wurde, wie gerade im Nagoldtal schrittweise die jüdischen Viehhändler aus diesem Beruf gedrängt wurden.

Danach zeigen sie die vier Phasen der nationalsozialistischen Judenverfolgung, die Ausgrenzung von 1933 bis ’35, die Zerstörung der beruflichen Existenz ab den Nürnberger Gesetzen 1935, die Phase der bürgerlichen Entrechtung zwischen 1938 bis 1941 und dann die Verschleppung und Vernichtung der europäischen Juden in den letzten vier Jahren des Krieges. Neun Personen, die in der Shoa umkamen, hatten zwischen 1930 und 1939 ihren ständigen Wohnsitz im Kreis Calw. Neben der chronologischen Darstellung werden sieben Einzelschicksale, von Menschen, die zwischen Altensteig und Nagold sowie zwischen Neuweiler und Haiterbach lebten vorgestellt. Einige von ihnen überlebten den Krieg, andere wanderten aus Deutschland aus und etliche wurden umgebracht. "Zuletzt stellen wir dar, wie schwierig das Thema Aufarbeitung der Judenverfolgung im Oberen Nagoldtal nach dem Krieg war", schreiben die Schüler weiter.

Mit der Ausstellung "War da was bei uns?" sollen Impulse weitergegeben werden, denn in wenigen Jahren könne eine junge Generation nicht mehr Familie oder Zeitzeugen befragen. Es sei nicht nur spannend gewesen, das historische Thema der verfolgten Minderheiten zu untersuchen, sondern auch zu lernen, wie das systematische Recherchieren in Archiven geht. Diese Art zu forschen sei etwas anderes, als der herkömmliche Geschichtsunterricht. Hier werde Geschichte auf eine ganz neue Weise lebendig und anschaulich, "weil es ja gerade in unserem regionalen Umfeld stattfand, in dem wir leben".

Die Ausstellung ist vom Sonntag, 27. November., bis Sonntag, 8. Januar, jeweils samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei. Am Sonntag, 11. Dezember, präsentieren die Realschüler ab 18 Uhr in einem Vortrag ihre Forschungsergebnisse über den Viehhandel im Nagoldtal. Am Sonntag, 8. Januar, sprechen die Realschüler ab 18 Uhr über die Verfolgung von Behinderten und sogenannte "Asozialen" in der Region.