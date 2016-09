Horb a. N. Aus Dettingen gibt es grünes Licht

Kaum zehn Minuten musste Ortsvorsteher Thomas Staubitzer das Papier erklären, schon gingen die Hände aller Räte hoch, um die "Spielregeln" zu verabschieden. Staubitzer musste nur an den runden Tisch erinnern, der im Endeffekt dazu führte, dass man "Talheim 21" zu den Akten legen konnte. "Hier wurde nach genau diesen Regeln, über die wir heute abstimmen sollen, diskutiert. Eine emotionale Geschichte wurde versachlicht, die Argumente abgewogen und ins gegenseitige Verhältnis gesetzt. Wir haben miteinander, und nicht übereinander, gesprochen", erinnerte Staubitzer. Schon damals klappte der "Horber Trialog" von Bürgern, Stadtverwaltung und Gemeinderat ausgezeichnet, so die Argumente, die nach Ansicht des Ortsvorstehers für die Zustimmung zu den "Spielregeln" sprachen.

"Und außerdem habe ich an der Ausarbeitung dieser Spielregeln mitgewirkt", stellte er nicht ohne Stolz, doch auch mit einem gewissen Lächeln, fest. Wenn der Ortsvorsteher schon bei der Ausarbeitung involviert war und zudem Stadt- und Ortschaftsrat Anton Ade die Zustimmung empfiehlt, dann passt es – dachte sich wohl das Gremium. Und dies, obwohl Rat Matthias Müller zu bedenken gab, dass die 15 Prozent, die man an Bürger-Unterschriften für die Initiative für eine Bürgerbeteiligung einholen müsste, doch zu hoch gegriffen sein könnten. Dem schloss sich auch Rat Hermann Walz an.

Wichtig war Staubitzer auch, dass man festhielt, dass es sich bei dieser Art von Bürgerbeteiligung um eine Geschichte auf freiwilliger Basis handelt und nicht um eine gesetzliche Vorgabe. "Und der Gemeinderat hat immer das letzte Wort."