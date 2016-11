Horb a. N. Aus der Schweiz in die Eutinger Heimat

Um den Abschluss des Baus festzuhalten, ließ Friedrich Trefz in den Sandstein über der Haustüre die Jahreszahl 1897 einmeißeln. Da es in der Bergstraße, wie der Name es schon sagt, immer nur bergauf geht, muss es ein anspruchsvolles Werk gewesen sein. Wer das Gebäude heute betrachtet, dem fällt auf, dass es gegenüber den umliegenden ziemlich hoch ist. Das war für damalige Zeiten besonders, erinnern sich alteingesessene Eutinger.

Friedrich Trefz hielt in seinem Anwesen viele Schafe und verkaufte sie schlachtreif an Schlachthäuser nach Paris. Zudem betrieb er eine kleine Landwirtschaft mit Ackerbau und hatte ein paar Kühe. Seine Tochter, bei allen bekannt als Schäfers Theres, übernahm das Haus zusammen mit ihrem Mann Anton Platz. Er war von Beruf Klempner, übte aber diesen Beruf nur kurz aus und wechselte dann in den Geleise-Unterhalt zur Bundesbahn. Die Familie hatte im unteren Teil des Hauses den Stall. Weil dieser nicht sehr groß war, waren drei Kühe und zwei Schweine untergebracht.

Erinnerungen an die Schulzeit ausgetauscht

Ansonsten wurde das Trefz-Haus hauptsächlich bewohnt, denn Theres und Anton hatten fünf Kinder. Nach dem Tod ihrer Mutter Theres, übernahm Anni das Elternhaus in der Bergstraße. Einige Jahre wurde es vermietet, die Schweizer schauten immer wieder nach dem Rechten. Doch als das nicht mehr so ging, verkauften sie es an einen Nachbarn, der es abreißen ließ.

Das Jahrgangstreffen der "80er" fand in der Hochdorfer Brauereigaststätte Krone statt. Dort wurden Gedicht aus der Zeit, als die Jahrgänger noch 20 Jahre alt waren, vorgelesen und Erinnerungen an die Schulzeit ausgetauscht. "Für mich war das eine tolle Zeit, mit vielen Erinnerungen. Ich komme gerne mal wieder", erklärte Johanna Gasser nach ihrem Besuch in ihrer ehemaligen Heimat Eutingen.