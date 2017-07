Horb a. N. Aus den Berichten ist Demotivation und Enttäuschung herauszuhören

1998 habe er die Abteilung gegründet und nur wenige Monate später die ersten Gürtelprüfungen sowie die Turniere umgesetzt. Württembergische und Deutsche Meister brachte seine Abteilung ebenso hervor wie sie den WLSB-Preis erhielt, wofür ihm seine Abteilungskollegen dankten. Großer Dank ging auch an Gabriele Vogt, die seit 2001 die Abteilung Gesundheit und Fitness leitet. Der größten Abteilung im ASV gehören 180 Mitglieder, darunter einige Kinder, aber auch Senioren, an. Nach Angaben der Abteilungsleiterin seien die Zahlen der Übungsleiter konstant. Den Montagssport werde sie weiterleiten, aber ihr Amt wollte Gabriele Vogt abgeben. Da sich bei den Wahlen kein Nachfolger fand, erklärte sie sich zur kommissarischen Fortführung bereit. Ein großes Dankeschön erhielt sie nicht nur für die Arbeit als Abteilungsleiterin, denn in ihrer Abteilung hatte sie das Amt der Kassiererin, Jugendleiterin und ihrer Stellvertreterin inne. Auch bei anderen Vereinsaktionen wie dem Sommerferienprogramm oder beim Stiefelbefüllen für den Nachwuchs sei sie immer dabei gewesen, lobte Schittenhelm.

Im Kassenbericht zeigte sie auf, wie wichtig das Amt der größten Abteilung im ASV sei. "Was passiert mit den Mitgliedern, wenn die Leiterin der größten Abteilung aufhört?", legte sie den Finger in die Wunde, doch keiner wollte die Warnung hören. Zwar zog Manuela Schittenhelm für Kassierin Elvira Bindrich eine positive Bilanz. Doch die Mitgliederzahlen und die Spendengelder seien zurückgegangen, was zu bedenken gebe. Denn das ASV-Heim müsse erhalten werden. Über den positiven Kassenbericht freute sich Oberbürgermeister Peter Rosenberger, der für die sinkende Mitgliederzahl und die damit einhergehenden Probleme spontan keine Lösung hatte. Gespräche mit dem ASV seien bereits erfolgt. Allgemein sei die Vereinslandschaft im Umbruch, was einen Mehrspartenverein wie den ASV stark treffe.

Nun gelte es, umzudenken. Das Alleinstellungsmerkmal Kanupolo sei sicherlich wichtig, aber auch, dass in einem Verein Werte vermittelt ­werden, was ein kommerzielles Sportangebot nicht könne. "Sie haben unsere Unter­stützung", sicherte er von Seiten der Stadt zu und wünschte dem ASV weiterhin alles ­Gute, denn er sei ein ­wichtiger Anker in der Stadt Horb.