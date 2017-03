Horb-Grünmettstetten. Nach mehr als 30-jähriger Tätigkeit wurde das Mesner-Ehepaar Maria und Karl Kufner im Anschluss an die Vorabendmesse feierlich verabschiedet. Mehr als 30 Jahre haben die beiden mit viel Herzblut ihren Dienst versehen – auch in Zeiten von Krankheit. Oft und vor allem an großen Festtagen wurde ihr Sohn Karlheinz mit einbezogen. Sehr am Herzen lagen Maria Kufner ihre Ministranten. Generationen von Jugendlichen hat sie während ihrer Tätigkeit bei den Messen betreut. Pfarrer Armin Noppenberger und die Kirchengemeinderatsvorsitzende Erika Kreidler bedankten sich. Auf ganz besondere Art bedankten sich auch die Ministranten in Grünmettstetten. Die Betreuer Julia und Alex Singer hielten für jeden eine Rose bereit, die die Ministranten einzeln an Maria Kufner überreichten.