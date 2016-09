Horb a. N. "Aus dem Angst-Eck heraus lieben"

Zulehner zeigte ganz unterschiedliche Arten von Ängsten auf und betonte, dass aus der Angst heraus so genannte Selbstsicherungsstrategien entstünden, um sich durch Gewalt zu verteidigen.

Es gebe drei unterschiedliche Gruppen in der Bevölkerung, hat Zulehner in seiner Umfrage ermittelt. Diejenigen, die sich für die Flüchtlinge engagieren würden zu der Gruppe gehören, die Zuversicht als ihr Grundgefühl beschreiben. Mehr als die Hälfte der Befragten seien allerdings in Sorge, beim Rest dominiere der Ärger. "Sie wünschen sich Zäune um Europa und den Ausbau zur Festung", so Zulehner. Aber das sei keine Lösung. Kirche und Gesellschaft stünden hier vor einer Zerreißprobe. "Dabei sollten die Kirchen das Thema ganz oben anstellen. Denn Kirche ist der Ort, an dem die Angst weniger werden kann", so der Theologe.

Ganz klar für Zulehner ist die Trennung von Staat und Kirche. "Bei uns ist der Landfrieden auch erst durch die Säkularisierung des Staates entstanden", betonte er und sagte, dass es unbedingt einen aufgeklärten Islam brauche.

Zudem plädiert Zulehner für eine Politik des Vertrauens. "Diese Politik soll die Ursachen der Flucht bekämpfen". So gehe es beispielsweise nicht ohne Waffenstillstand in diesen Ländern. Eine kontrollierte Aufnahme von Flüchtlingen und eine gemeinsame Verantwortung Europas seien ebenfalls wichtige Punkte.