Horb a. N. Aufstieg in die Bezirksliga ist laut Jöchle redlich verdient

"Herzlich Willkommen in der guten Stube, Sie merken, dass so mancher Sessel eines Gemeinderats durchhängt", brach der Bürgermeister das Eis. Er betonte, dass er mit Spielführer Sebastian Lazar Kontakt hatte. Dieser hob hervor, dass der Bürgermeister der Mannschaft noch vor dem Spiel viel Glück gewünscht habe. "Wahrscheinlich habt ihr nur deshalb gewonnen", scherzte Sebastian Lazar. Zur richtigen Meisterfeier habe es nicht gereicht, aber zum zweiten Platz gehöre auch einiges, meinte Bürgermeister Armin Jöchle und überbrachte seine Glückwünsche. Diese richtete er nicht nur an die Spieler und Spiel-Trainer Ümit Dagistan, sondern auch an das Betreuerteam. Das hatte sich in die Runde gesetzt und feierte beim Empfang im Rathaus mit.

Mitte der Saison habe der SVE noch mächtig zu kämpfen gehabt. Den Aufstieg in die Bezirksliga habe er sich daher redlich verdient, so Jöchle. Die beiden Herren, die im Gemeinderat sitzen, hätten berichtet, es sei nicht immer einfach, über eine so lange Saison hinweg gute Leistung zu erbringen, wies Armin Jöchle auf die Räte Sebastian Lazar und Raphael Sickler hin. Er lobte die Leistung aller, aber besonders Spiel-Trainer Ümit Dagistan hätte eine ereignisreiche Saison hinter sich. "Wenn ich das vergleiche mit meiner Rathaus-Mannschaft, dann läuft das eine oder andere mal anders. Es sind nicht immer nur gute Tage, und da gehört dann viel dazu", hob Armin Jöchle hervor. Mut machen beim Verlieren und motivieren zu können sei eine Gabe.

Eine enge Verbindung pflege die Gemeindeverwaltung aktuell mit dem SVE in Bezug auf die Gestaltung des Sportgeländes Talbach. "Wenn man da vorbeifährt, denkt man, da steht das Sportheim schon. Dabei ist es nur ein Kassenhäusle", scherzte der Bürgermeister. Mit dem Bau des Sportheims werde noch viel Arbeit auf den SVE zukommen. Dieser habe bisher schon einiges umgesetzt. Diese Doppelaufgabe hatte Spielführer Sebastian Lazar bereits bei der Aufstiegsfeier betont (wir berichteten).