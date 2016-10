Horb a. N. Aufpassen, sonst machen Türken aus Opern Hochzeitssäle

Er ist ein Beobachter mit Blick fürs Filigrane. Bei einem Auftritt vor einigen Hundert Sozialarbeitern im Rahmen eines Integrationskongresses hatte er erfahren, dass deren einzige Sorge anscheinend ist, dass die Türken nicht in die Oper gehen. "Wie kriegen wir die Türken in die Oper?", wurde zur Frage des Tages. "Man soll die schlafenden Türken nicht wecken – sonst machen die aus euren Opernhäusern Hochzeitssäle", so seine düstere Warnung. "Seid froh, dass ihr überhaupt noch Rückzugsräume habt." "Stellt euch die Semperoper vor, in der 500 schreiende Kinder herumrennen und Frauen im Foyer gefüllte Auberginen verkaufen."

Ein weiterer Unterschied zwischen Türken und Deutschen sei das Verhältnis zu den Tieren. "Deutsche lieben Hunde – Türken Lammkoteletts." "Tiere sind in Deutschland heilig. Sie genießen die Immunität, von der in der Türkei jeder Sozialdemokrat nur träumen kann." "Der Deutsche schafft wie ein Stier, schwitzt dabei wie ein Tier, er pudelt mit seiner Mausi, hinterher ist ihm sauwohl und er ist hundemüde. Und an der Fasnet lässt er für einen Monat die Sau raus", so die Zusammenfassung von Muhsin Omurca, für den klar ist, dass so eine Sau trotzdem kein schönes Leben hat. "Elf Monate eingesperrt in einen Deutschen – das ist Tierquälerei." In der Türkei sei alles einfacher. Dort liebt man die Kuh. "Sie gibt Milch, ist die erste Braut der Landjugend, und man kann sie essen."

Trotz der vielen Unterschiede muss für ihn Deutschland so etwas wie ein Paradies sein. 1994 sagte er in einem Spiegel-Interview: In der Türkei habe die Satire eine lange Tradition und sei eine "beliebte Form" der Auseinandersetzung mit der politisch-gesellschaftlichen Wirklichkeit. Allein 17 verschiedene Satirezeitschriften gebe es dort. "Wo Unterdrückung herrscht", so der Karikaturist, "blüht die Satire."

Seit seinem letzten Auftritt in der Türkei vor zwei Jahren sieht er die Sache ganz anders. Wie er im persönlichen Gespräch erzählte, trat er damals vor rund 100 geladenen Gästen in einer Universität auf. "Noch während meines Auftritts bekam meine Managerin einen Anruf von einem persönlichen Berater des Staatspräsidenten, der nachfragte, wo man dieses Arschloch her hätte, der so offen die Türkei beleidigt", erinnerte er sich. Der Berater drohte: "Ich ruf mal beim Flughafen wegen der Ausreise an."

Seither weiß Omurca, dass die künstlerische Freiheit in der Türkei gestorben ist, denn die Angst vor der Wahrheit der Karikaturisten und der Till Eulenspiegels dieser Welt ist größer denn je. In Horb nicht – hier durfte er so viele Klischees zerlegen wie er wollte.