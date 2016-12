Horb a. N. Aufgefrischtes Repertoire kommt gut an

Horb. Diakon Klaus Konrad konnte schon weit vor Beginn des Konzerts zufrieden in einen gut gefüllten Kirchenraum, der für 200 Personen bestuhlt war, blicken. Kein Wunder, denn die meisten der Besucher wussten, dass sie an diesem Nachmittag wieder ein vorweihnachtliches Konzert der Extraklasse erwartet. Ein musikalischer Genuss, in den schon teilweise die Bewohner des Altenheims Bischof Sproll gekommen waren, denn der Talheimer Männerchor hatte sie traditionell vor dem Kirchenkonzert besucht und für sie weihnachtliche Weisen gesungen.

In der Kirche stießen dann die Ihlinger Bläser zum Gesangsverein dazu, um abwechselnd für die Besucher zu singen und zu musizieren. Peter Straub, musikalischer Leiter und Dirigent des Talheimer Chors, eröffnete mit dem mehrstimmig vorgetragenen Kirchenlied von Philipp Nicolai aus dem Jahr 1599 "Wachet auf, ruft uns die Stimme" diese musikalische Andacht. Dieses Lied wird in der katholischen Tradition an Advent gesungen und war als Eröffnungslied und nicht als kleiner Wink mit dem Zaunpfahl an all diejenigen gedacht, die ihr Mittagsschläfchen noch nicht hinter sich hatten.

Christof Klink, der für den erkrankten Vorstand der Talheimer "Freundschaft", Franz Rupp, die Gäste auch im Namen der Ihlinger Jakobus-Band, die wie gewohnt unter Leitung ihres Dirigenten Josef Gunkel spielten, begrüßte, freute sich sichtlich über die Wertschätzung, die die Horber auch in diesem Jahr wieder dem langjährigen Brauch, der die Ihlinger Bläser und die Talheimer Sänger in Kooperation vereint, durch ihre Anwesenheit entgegenbrachten.