Horb a. N. Aufbruch zu den Schulen von Morgen

Aktuell gründet sich in Sulz/Oberndorf eine Initiative zum Aufbau eines Bauernhofkindergartens. Johanna Haiss ist für eine Kooperation offen. Der Grundgedanke sei der Selbe, so Johanna Haiss: "Den Kindern einen Raum zu schaffen, an dem sie von ihren Begleitern (Erziehern und Lehrern) offen und achtsam angeblickt werden und sie ihren eigenen Interessen nachkommen können, ohne vorgegebene Erwartungen erfüllen zu müssen."

Weitere Informationen gibt es bei Johanna Haiss unter Telefon 07454/9806346, E-Mail: jo-hanna@posteo.de oder auf Facebook: Freie Schule Horb/Sulz.