Horb a. N. Auf Hannikels Spuren und hinauf zum Olymp

Horb-Dettingen. Im Folgenden sind die einzelnen Aktionen aufgelistet. Die Abkürzungen: GT bedeutet Ganztagestour, HT heißt Halbtages- und MT Mehrtageswanderung. "Zug" bedeutet Anfahrt per Zug und WF ist der Wanderführer. Änderungen zu den vorgesehenen Terminen behält sich der SAV Dettingen vor. Januar Am morgigen Donnerstag, 5. Januar, ist um 16 Uhr Wanderauftakt in Ihlingen und Rexingen, WF: Günther Hoffmann. Am Samstag, 28. Januar findet ab 17 Uhr ein Diaabend mit dem Titel "Neckarsteig – Chiemgau – Frankenland" zu den Wanderwochenenden statt. Organisation: Marita und Karl-Heinz Drieschner, Treffpunkt ist im Seniorenstüble. Februar Am Sonntag, 5. Februar, bricht die Gruppe um 10 Uhr zum Gasometer Pforzheim auf (Besuch der Panoramaschau "Rom im Jahr 312"), GT, Zug, WF: Marita Drieschner. März Am Samstag, 4. März, steht ab 9 Uhr eine gemeinsame Wegebegehung und -pflege auf dem Programm (Gemeinschaftsarbeitsdienst). Am Sonntag, 12. März, wandelt der SAV Dettingen ab 13.30 Uhr auf Hannikels Spuren (Glatt – Sulz und zurück), HT, WF: Otto Steinhart. Bilanz gezogen wird am Samstag, 18. März, ab 19.30 Uhr bei der Hauptversammlung im Gasthaus Adler in Dettingen. April Eine Rundwanderung von Lossburg nach Schömberg gibt es am Sonntag, 9. April, ab 13.30 Uhr, HT, WF: Marianne Plicht. Am Sonntag, 23. April, geht es ab 10 Uhr ins Heckengäu, zwischen Gäu und Glemswald, GT, WF: Rainer Reichensperger. Mai Am Sonntag, 7. Mai, startet um 13.30 Uhr eine Rundwanderung um Dettensee, mit Taberwasen, HT, WF: Margot Miller. Am Samstag, 13. Mai, ab 13 Uhr ist ein Besuch des Gaunaturschutztags Epfendorf/Rotenzimmern vorgesehen, HT, Exkursion für Jedermann. Am Sonntag, 28. Mai, 9 Uhr, ist eine Wanderung im Donautal bei Immendingen geboten, GT, mit Besuch des Daimler-Testgeländes, WF: Otto Steinhart. Juni Erster Höhepunkt des Jahres ist von Montag, 12., bis Montag, 19. Juni, die Mehrtageswanderreise in Griechenland. Nordgriechenland, das Olymp-Gebirge und Thessaloniki sind die Stationen, WF: Karl-Heinz Drieschner. Am Sonntag, 18. Juni, startet um 13.30 Uhr eine Überraschungstour für Daheimgebliebene, HT, WF: Günther Hoffmann. Am Sonntag, 25. Juni, geht es mit Start um 13.30 Uhr ins Eschachtal, HT, WF: Wolfgang Sgolik. Juli Gemeinsam mit der Ortsgruppe Horb wandert man am Sonntag, 9. Juli, auf den Belchen. Start ist um 8 Uhr, GT, WF: Rainer Reichensperger. Am Sonntag, 23. Juli, steht ab 8 Uhr eine Gauwanderung von Horb nach Sulz auf dem Programm. Mit ihr wird das Jubiläum beider Ortsgruppen begangen, GT. August Eine Wanderung mit Grillabend ist am Samstag, 5. August, ab 17 Uhr vorgesehen. Organisation: Otto Steinhart. Am Sonntag, 20. August, wandert der SAV Dettingen ab 13.30 Uhr auf dem Kniebiser Heimatpfad, HT, WF: Bernhard Forstner. September Bergwandern im Karwendel ist von Donnerstag, 7., bis Sonntag, 10. September, angesagt, MT, WF: Rainer Reichensperger. Am Sonntag, 17. oder 24. September (wahlfrei) geht es um 13 Uhr ins Römermuseum Stein, HT, WF: Marita Drieschner. Oktober "Im Ramert bei Tübingen/ Derendingen" lautet der Titel der Wanderung am Samstag, 8. Oktober, mit Start um 9 Uhr, GT, Zug, WF: Wolfgang Sgolik. Am Samstag, 14. Oktober, trifft man sich um 9 Uhr zur Biotoppflege im Oktober (Gemeinschaftsarbeitsdienst). Am Sonntag, 22. Oktober, beginnt um 9 Uhr die Weinwanderung bei Beutelsbach, GT, Zug, WF: Marita Drieschner. November Um die Wanderplangestaltung für 2018 geht es am Samstag, 4. November, ab 16 Uhr. Ab 19 Uhr gibt es einen Rückblick 2017 in Bildern sowie ein gemütliches Beisammensein mit gemeinsamem Abendessen, Leitung: Otto Steinhart, Telefon 07482/10 20, und Rainer Reichensperger, Telefon 07485/98 36 86. Man trifft sich im evangelischen Gemeindezentrum. Am Samstag, 18. November, fährt der Verein um 9 Uhr nach Stuttgart ins Haus der Geschichte und in die Villa Reizenstein, GT, Zug, WF: Marita Drieschner. Dezember Am Samstag, 9. Dezember, findet ab 17 Uhr ein Lichtgang zum Priorberg statt, WF: Christa Grötzinger. Die Jahresabschlusswanderung ist am Donnerstag, 31. Dezember. Ab 13 Uhr wandert man um Dettingen herum, HT, WF: Karl-Heinz Drieschner.

Außerdem gibt es das ganze Jahr über Mittwochswanderungen: Jeden ersten Mittwoch im Monat, Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Bushaltestelle beim Gasthaus Adler.