Horb a. N. Auf Du und Du mit Apfel und Birne

Horb-Betra. Mit von der Partie waren die vier im Rathausarchiv ehrenamtlich arbeitenden Betraer Bürger Klaus Arens, Ursula Burger, Berthold Göbes und Manfred Thomaier.

Obstbau hat seit vielen Jahren in Betra eine ganz besondere Bedeutung

Da s aktuelle Thema des Ferienprogramms lautete "Basteln für den Apfel- und Birnentag". Die erste Veranstaltung für diesen kreisweiten Apfel- und Birnentag findet am Sonntag, 9. Oktober, in einem größeren Rahmen in der Hohenzollernhalle statt. Unter andrem findet bei diesem Event eine kreisweite Apfel- und Birnenausstellung statt. Außerdem stehen Demonstrationen für die Pflege großkroniger Obstbäume im Mittelpunkt und das Pflanzen von Streuobstbäumen sowie viele andere aktuelle Fragen zum Thema Obstbau.