Horb a. N. Auf der Walz durch Horb am Neckar

So auch am vergangenen Samstag beim Festplatz, wo drei der reisenden Handwerksgesellen per Anhalter weiter nach Calw wollten. Dort im Rathaus wollten sie sich mit weiteren Kameraden treffen.

M arc ist von Beruf Schreiner und seit zwei Monaten auf der Walz, Martin ist Zimmermann und ebenfalls seit zwei Monaten auf der Walz. Fabian ist Schreiner und befindet sich bereits seit zehn Monaten auf der Walz. Da alle aus dem Holzgewerbe kommen, haben sie eine einheitliche schwarze Kleidung an.

Der Gesellenbrief ist Voraussetzung für die Wanderschaft. Im ersten Jahr geht es durch den deutschsprachigen Raum. Diese drei hatten sich in der Schweiz getroffen und sich entschlossen, miteinander auf die Wanderschaft zu gehen. Ab dem zweiten Jahr kann die Wanderschaft die Gesellen in die ganze Welt führen.