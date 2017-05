Horb a. N. Auf den Spuren des chassidischen Judentums

Besucht wird die Königsstadt Krakau. Sie gehört zweifelsohne zu den schönsten Städten Europas und bietet unzählige kostbare Kultur- und Kunstdenkmäler aus 1000 Jahren bewegter Geschichte. Hier finden sich der größte Marktplatz Europas, eine einst lebendige jüdische Gemeinde und kommunistische Architektur in einer einmaligen Symbiose.

In Kazimierz, dem historischen jüdischen Stadtteil Krakaus, stehen sieben Synagogen – Platz für Tausende gläubiger Juden. Vor dem Krieg lebten hier 70 000 Juden, nur noch rund 120 Mitglieder zählt die jüdische Gemeinde heute. Kazimierz – einst Zentrum jüdischen Lebens vor den Toren der Stadt Krakau – scheint wie ein Freilichtmuseum.

Diese Reise bietet nicht nur die Möglichkeit, die historischen Überreste des jüdischen Erbes in Krakau, sondern auch die moderne, wiederbelebte jüdische Gemeinde vor Ort kennenzulernen. Auch in die Geschichte der polnisch-jüdischen Beziehungen bietet die Reise Einblick. Es werden Türen zu Synagogen und Friedhöfen geöffnet, die für andere Besucher unzugänglich sind: "Das Viertel wirkt mit seinen jüdischen Gebetshäusern und Straßennamen so, als sollten die Bewohner morgen zurückkehren", heißt es in einer Huldigung an Kazimierz.