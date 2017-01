Horb a. N. Auf den Spuren der Vinzentinerinnen

Die Studienreise findet auf Einladung der früheren Oberin Schwester Agneta und vielen weiteren ehemals hier im Krankenhaus und Altersheim Ita von Toggenburg tätigen Ordensschwestern. Die Unterbringung ist im Schloss Luznica vorgesehen, ein vor wenigen Jahren frisch renoviertes Bildungshaus der Schwestern zum Heiligen Vinzenz von Paul von Zagreb. Das Schloss liegt in einer Parklandschaft etwa 20 Kilometer außerhalb der kroatischen Hauptstadt Zagreb und ist in der Mitte des 18. Jahrhunderts im barocken Stil erbaut und eine gräfliche Schenkung aus dem Jahr 1925 an die Ordensschwestern.

Im Programm der fünftägigen Busreise stehen die Landeshauptstadt mit der schön anmutenden Altstadt und der gotischen Kathedrale Maria Himmelfahrt sowie der Besuch des Vinzentinerinnenklosters Frankopanska 17. Dort gibt es eine Suppenküche für Bedürftige, die auch aus der Spittel-Apfelsaftaktion Unterstützung findet.

Mit im Programm steht der größte kroatische Marienwallfahrtsort Maria Bistrica und ein Besuch bei der Gemeinschaft Cenacolo, eine von einer italienischen Ordensfrau gegründeten Wohngemeinschaft für Drogenabhängige, die dort wohnen und auf dem Feld arbeiten. Der vorletzte Tag auf dem Weg zurück führt über Istrien in die Hafenstadt Rijeka an der Kvarner-Bucht mit Besuch der Altstadt und der berühmten Fußgängerzone Korzo mit Übernachtung im Hotel und am letzten Tag führt es die Teilnehmer über Salzburg in die Heimat.