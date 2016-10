Horb a. N. Auf den Spuren der Reformation

Pfarrerin Susanne Veith und Pfarrer Johannes Unz bieten im Februar und März des kommenden Jahres vier Gesprächsabende zum evangelischen Glauben an. Am Donnerstag, 2. Februar, ab 19.30 Uhr in den evangelischen Gemeinderäumen in Mühlen heißt das Thema "Du bist angenommen – bedingungslos" (Pfarrer Unz). Am Donnerstag, 16. Februar, ab 19.30 Uhr lädt Pfarrerin Veith zu einem Gesprächsabend ins Nordstetter Schloss ein, zum Thema "Gott interessiert sich für dich. Allein Christus".

Der nächste Glaubensgesprächsabend mit Pfarrer Unz findet am Donnerstag, 2. März, um 19.30 Uhr in der Friedenskirche in Mühringen statt mit dem Thema "Ich glaube an dich. Dein Gott. Allein der Glaube". Am Donnerstag, 16. März, um 19.30 Uhr endet die Reihe mit einem Gesprächsabend mit Pfarrerin Susanne Veith im evangelischen Gemeindehaus Hohenberg. Thema des Abends "Darauf kannst du dich verlassen. Allein die Schrift". In einer Predigtreihe in Horb und Mühlen mit den Pfarrern Michael Keller, Johannes Unz, Pfarrerin Susanne Veith und Pfarrer i.R. Hans-Jürgen Nordt werden andere wichtige Reformatoren, wie Calvin, Melanchthon und Zwingli vorgestellt.

Mit drei Filmabenden in der Friedenskirche in Mühringen, unter dem Motto "Kino in der Kirche" hofft man auch Jugendliche anzusprechen. Es beginnt am Freitag, 20. Januar 2017, mit dem Film "Luther – Er veränderte die Welt". Am Freitag, 10. Februar 2017, wird der Film "Ziemlich beste Freunde" gezeigt und am Freitag, 10. März 2017, "Das Schicksal ist ein mieser Verräter". Beginn ist jeweils um 19 Uhr.

Ein wichtiges Event in der Remigiuskirche wird es am 10. September 2017 geben – am Tag des offenen Denkmals. Dann wird eines der frühesten Lutherdenkmäler im Königreich Württemberg von 10.30 bis 18 Uhr der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Es steh im Turmaufgang der Remigiuskirche. Führungen gibt es nach dem Gottesdienst und um 15 Uhr.

Am 10., 17. und 24. September 2017, sonntags jeweils von 10.30 bis 18 Uhr ist in der Remigiuskirche die Ausstellung "Lutherbild aus sechs Jahrhunderten" zu sehen. 15 Tafeln und 40 Bilder zeigen, wie sich das Lutherbild in dieser Zeit wandelte. Außerdem werden drei Abendveranstaltungen in der Remigiuskirche an die Reformation erinnern. Am Donnerstag, 14. September 2017, gibt es einen Vortrag von Hermann Ehmer, ehemaliger Leiter des Landeskirchlichen Archivs zum Thema "Das Jahrhundertgedenken der Reformation von 1617 bis heute".

Es folgt am Donnerstag, 21 September 2017, ein literarischer Abend mit einer Lesung aus dem Buch "Tatort Kloster Denkendorf" und am Donnerstag, 12. Oktober 2017, ein Vortrag mit Prälat i.R. Hans-Dieter Wille mit der Frage "Was bedeutet die Reformation für die Ökumene heute?"

Zum Abschluss des Reformationsjubiläums findet am Dienstag, 31. Oktober 2017, ab 18.30 Uhr in der Remigiuskirche ein Festgottesdienst in Form einer lutherischen Messe statt, mit anschließendem Abendessen und einem Fackelzug zum Egelstaler Hof.

Kirchengemeinde Dettingen

Die Kirchengemeinde Dettingen feiert den Auftakt des Reformationsjahrs mit einer Schloss- und Kirchenführung in Wachendorf am Freitag, 31. März, um 18 Uhr. Freiherr von Ow-Wachendorf wird erläutern, warum Wachendorf 50 Jahre lang evangelisch war. Zu einem Chorkonzert "Luther trifft Bach" mit Bachkantaten vom Projektchor "Dießener Tal" unter der Leitung von Thomas Müller lädt die Kirchengemeinde Dettingen am Sonntag, 26. März, ab 19 Uhr in die katholische Kirche St. Peter ein. Von Sonntag, 14. Januar 2018, bis 4. Februar 2018 wird jeweils sonntags von 14 bis 17 Uhr wird eine Ausstellung dazu gezeigt wie das evangelische Gemeindeleben in die hohenzollerischen Gebiete einzog. Die Ausstellung ist in den evangelischen Gemeinderäumen Dettingen zu sehen.

Kirchengemeinde Horb

Fünf Abende unter der Leitung des Kirchenmusikers und Kulturmanager Michael Grüber in der Johanneskirche in Horb sind dem Leben und Werk des Komponisten Johann Sebastian Bach gewidmet. An den fünf Abenden, am Freitag, 2. Dezember, ab 19 Uhr in diesem Jahr und am Freitag, 6. Januar, ab 18 Uhr im kommenden Jahr sowie freitags (7. April, 5. Mai und 23. Juni) ab jeweils 19 Uhr wird Biografisches mit der Musik des großen Komponisten verknüpft.

Um den Bauernkrieg und die Täuferbewegung geht es bei drei Veranstaltungen in Horb im Herbst 2017. Am Freitag, 29. September, ab 19 Uhr laden die Horber Nachtwächter zu einem Gang durch Horb zu den Erinnerungsorten des Bauernkriegs und an Sebastian Lotzer ein. Am Freitag, 13. Oktober, ab 19 Uhr spricht Prälat i.R. Paul Dieterich im evangelischen Gemeindehaus in der Weingasse über Luthers Verhalten im Bauernkrieg und am Donnerstag, 16. November 2017, ab 19 Uhr hält Pfarrer Michael Keller einen Vortrag über die Täufer und die Suche nach alternativen Formen christlicher Gemeinschaft.