Horb a. N. Auf dem Weg zu etwas Neuem

Taizé im Süden Burgunds ist ein spirituell sehr beeindruckender Ort, in dem Jugendliche willkommen sind, die auf der Suche sind. Eine sehr offene und gelöste Atmosphäre nimmt alle herzlich auf, egal welche persönliche Geschichte sie mitbringen. Neben den sehr ansprechenden Gebetszeiten mit den berühmten Gesängen gibt es viel Zeit zur Begegnung mit Jugendlichen aus vielen Ländern der Erde.

Bei der Übernachtung in einfachen Unterkünften und den Mahlzeiten, die in der Regel im Freien eingenommen werden, kommt schnell Open-Air-Feeling auf. Nächtliche Gitarrensessions im Bistrobereich haben auf dem Hügel von Taizé genauso Platz wie lange intensive Gespräche. Die Fahrt wird in Kleinbussen oder bei entsprechenden Nachfragen mit dem Reisebus sein.

Teilnehmen können Jugendliche ab 15 Jahren (in Ausnahmefällen auch ab 14 Jahren). Die Kosten pro Person liegen für Jugendliche bei 130 Euro. Anmeldeschluss ist der 6. März. Begleitet wird die Fahrt von Pastoralreferent Dominik Weiß (Baiersbronn), Gemeindeassistentin Miriam Wessling (Freudenstadt), Mia Birkenberger (Horb), Rebecca Tillery (BDKJ-Dekanatsleiterin Horb), Carina Kreidler (BDKJ-Dekanatsleiterin Horb), Nicole Goik (Horb), Magnus Reichel (Baiersbronn), Jan Koelblin (Bundesfreiwilliger) und Dekanatsjugendreferentin Elisabeth Wütz.