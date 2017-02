Horb a. N. Auf Achse mit Schneckengraber und Co.

Umzug ist ein Höhepunkt der Horber Fasnacht

Traditionelle Fasnetsmusik, unter anderem auch vom Musikverein Harmonie Grünmettstetten, sorgte für Kurzweil unter den zahlreichen Schaulustigen, die dem närrischen Lindwurm beiwohnten. Insgesamt 42 Vereine und Gruppen beteiligten sich dieses Jahr wieder an der Dettinger Fasnet.

Dettingens jährlicher Umzug gehört längst zu den Höhepunkten der Horber Fasnetsregion: Im Anschluss an den Umzug feierten die Narren ihre Fasnet an der Schlossscheuer weiter, während sich auch viele in die umliegenden Gasthöfe oder an die Verpflegungsstände begaben.