Horb a. N. Auch kritische Töne: schlechter Standort, Hamsterer und Gedränge

Verbunden mit diesem Abschluss war gleichzeitig die Weichenstellung für die nächsten Jahre, denn Maier wird bekanntermaßen die Führungsposition bei dem von ihm ins Leben gerufenen Markt der Barmherzigkeit in andere Hände abgeben.

"Ich möchte mich bei Euch ganz herzlich bedanken für die tollen Momente, die wir zusammen erlebt haben", sagte er in seiner Begrüßungsrede. Er erinnerte daran, dass man auch in diesem Jahr mehr als einmal mit der Arbeit bis hart an die Grenze des Machbaren kam, fragte aber: "Was zählt das gegen die strahlenden Augen der vielen Beschenkten während unseres Horber Heiligabend- Marktes?" Ein Markt, den man ständig den veränderten Strukturen anpassen musste, dessen Organisation verbessert und weiterentwickelt wurde und der heute zu den Leuchtturmveranstaltungen im sozialen Bereich des Kreises Freudenstadt zählt.

Wie lange dies jedoch noch so ist, das steht in den Sternen. Bei der Manöverkritik zum Markt 2016 musste man ganz klar feststellen, dass einiges an organisatorischen Fehlern gemacht wurde. Dass man nicht mehr auf das gewohnte Terrain auf dem Pausenhof der Gutermann-Grundschule wegen der aktuell laufenden Umbauarbeiten konnte, war ein herber Rückschlag. Das Gelände beim Marmorwerk entpuppte sich nicht als die Alternative, die man sich zuvor erhoffte. Deshalb beschlossen die Sitzungsteilnehmer, dass man für nächsten Dezember versuchen möchte, den Horber Heiligabend-Markt wieder auf dem Pausenhof der Gutermann-Grundschule zurückzubringen, da er dort in vielerlei Hinsicht mit weniger Aufwand durchgeführt werden kann.