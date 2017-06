Horb a. N. Auch für die Ahldorfer VfB-Fans war’s ein gutes Jahr

In diesem Jahr konnten sich die VfB-Fans freuen. Der Wiederaufstieg ist gelungen, und auch der junge Verein Harry Hirschle’s hat Fortschritte gemacht. Er wurde 2016 ins Vereinsregister eingetragen und hat inzwischen 58 Mitglieder, von denen leider nur ein kleines Häuflein zur Hauptversammlung erschienen war. Vielleicht lag es daran, dass noch Pfingstferien waren.

Bei den Heimspielen seien sie regelmäßig vertreten gewesen, berichtete Stefan Kraft. Meist sei man mit dem Zug nach Stuttgart gefahren und konnte so entspannt auf der Fahrt über den VfB diskutieren. Des Weiteren fuhren die Fans zu mehreren Auswärtsspielen, meist mit einem gemieteten Neunsitzer-Bussle. Zum Spiel in Nürnberg wurde ein Reisebus für 30 Leute organisiert. Fünf Mal, so Schriftführer Nico Fleck, traf man sich im vergangenen Jahr in verschiedenen Horber Lokalen.

Themen dabei waren die Planung der Auswärtsfahrten, die Fankleidung und das Grillfest, das auch in diesem Jahr wieder stattfinden soll. Fleck bedankte sich bei Mike Graf, der die Kosten für die Visitenkarten übernommen hatte. Man einigte sich im Vorstand darauf, dass neue Mitglieder, die bis zum 31. Juli eines Jahres in den Verein eintreten, 15 Euro zahlen. Alle, die nach dem Monat Juli Mitglied werden, zahlen im ersten Jahr nichts. Die Mitgliedskarten waren inzwischen angekommen und konnten an diesem Abend an die Mitglieder ausgegeben werden.