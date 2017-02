Horb a. N. "Auch auf dem Land wird gutes Wohnen immer teurer"

Kühn spricht im Rahmen einer Veranstaltung des grünen Kreisverbands Freudenstadt. Zu Gast sein wird auch der neue Kreisvorsitzende Rolf Linke, der die Zuhörer im Saal des Kulturhauses Kloster begrüßen wird.

Wohnungsnot und steigende Mieten sind unterdessen für viele Menschen ein bedrohliches Szenario. Nicht nur in Großstädten, sondern auch auf dem Land wird gutes Wohnen immer teurer, so die Position der Bundesgrünen. Dies sei ein triftiger Grund, auf allen Ebenen initiativ zu werden und Konzepte zu entwickeln, um Wohnungsbau bezahlbar zu machen. Dabei sollen nach Meinung der Grünen auch die Kommunen in die Pflicht genommen werden, "denn ihre Aufgabe ist es, den sozialen Zusammenhalt in ihren Städten zu stärken und Lebensqualität durch gesundes und trotzdem zentrumsnahes Wohnen zu gewährleisten." Zu den grünen Forderungen gehören Mietobergrenzen und sozial gerechte Sanierungen. Um das zu gewährleisten, sollen die Länder besser beim sozialen Wohnungsbau unterstützt werden. Auch werden die steigenden Energiekosten ein Thema sein, die Kosten bei der energetischen Sanierung und eine gerechte Verteilung zwischen Eigentümern, Mietern und Staat.

Chris Kühn wurde 1979 in Tübingen geboren. Von 2009 bis 2013 war er Landesvorsitzender der Südwest-Grünen. Bei der Bundestagswahl 2013 wurde er in den Bundestag gewählt und vertritt dort den Wahlkreis Tübingen. Er ist Sprecher für Bau- und Wohnungspolitik der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen und vertritt seine Fraktion in den Ausschüssen Umwelt, Naturschutz und Kommunales.