Horb a. N. Auch am Brückentag gibt es die Brückensperrung

Horb (gw). Noch einmal müssen die Autofahrer auf die Zähne beißen. Durch die Sperrung am Knotenpunkt B 14/B 32/L 398 über die Brücke der Bahn bis zur Einmündung der K 4764 in Richtung Isenburg (also die Brücke am neuen Einkaufszentrum) vom 29. September, 13 Uhr, bis Dienstag, 3. Oktober, wird es einige Tage lang zu einer Verschärfung der Verkehrslage kommen. Diese Maßnahme ist Teil der Fahrbahnsanierung an der B 32, die am 24. Juli startete und noch bis zum 15. Oktober gehen soll.