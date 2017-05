Horb a. N. ASV bietet Rehasport am Hallenbad

Ab dem 22. Juni soll donnerstags ab 19 Uhr ein Rehasportkurs im Wasser angeboten werden. Voraussetzung für eine kostenlose Teilnahme am Kurs ist zum einen eine von der Krankenkasse geprüfte und vom Arzt erteilte Verordnung zum Rehasport. Darüber hinaus sollte man aus Gründen der eigenen Sicherheit Schwimmen können.

Für beruflich eingebundene Rehasportler bietet der Verein zwei zusätzliche Kurse am Abend in der Bildechinger Halle an. Diese sollen mittwochs ab 18.15 Uhr und freitags ab 17 Uhr stattfinden und beginnen ab dem 15. Juni, vorausgesetzt, pro Kurs finden sich mindestens sieben Teilnehmer. Zur Teilnahme bedarf es keinerlei sportlicher Vorerfahrung, die Übungen werden dem Können des Einzelnen angepasst.

Sollte es Interessenten für die bestehenden oder neuen Kurse geben, können die Informationen entweder auf der Homepage des Vereins oder unter den Kontaktdaten des Übungsleiters Matteo Ghilardi erfragt werden. Bevorzugt per E-Mail: rehasport-horb@gmx.de oder telefonisch unter 07451/2 04 42 64. Ein Vorgespräch ist zwingend notwendig vor dem Besuch der jeweiligen Rehasportkurse, teilt der ASV mit.