Horb a. N. Artige Kinder werden vom Nikolaus aus dem Gabensack beschenkt

Der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Dettlingen veranstaltete am Samstag seinen alljährlichen Nikolausmarkt. Bereits in den frühen Abendstunden zeigte sich der Markt und der neue Standort, sehr zur Freude des ersten Vorsitzenden Alfred Schäfer, größter Beliebtheit bei den Gästen. Auch Ortsvorsteher Theo Walz überzeugte sich vom weihnachtlichen Ambiente, das den Gästen in der Waldblickhütte in Dettlingen geboten wurde.

Die Jugendgruppe Dettlingen versorgte die Gäste mit Getränken, während das OGV-Personal den Hunger der Besucher mit Waffeln oder Bratwürsten stillte. An den privaten Ständen wurde zusätzlich eine Vielzahl an Likören, Punsch und Glühwein, Gulaschsuppe oder selbst gebastelte Adventskränze angeboten. Das "Haus am Rödelsberg" aus Schopfloch – eine stationäre Einrichtung zur Pflege und Betreuung psychisch kranker Menschen – hatte ebenfalls einen Stand aufgebaut. Im Angebot befanden sich Artikel, die von den Bewohnern im Zuge der Ergotherapie eigens hergestellt wurden. Der erwirtschaftete Gewinn soll den Bewohnern des Hauses zugutekommen, welche dadurch beispielsweise einen gemeinsamen Ausflug finanzieren.

Zur Gemütlichkeit des Marktes trug auch die kleine Feuerstelle vor der Hütte bei, an der sich vor allem die Kinder hinsichtlich der eisigen Temperaturen aufwärmten und dabei auf die Ankunft des Heiligen Mannes warteten. Wenig später trat im wahrsten Sinne – von draus vom Walde – Feuerwehrkommandant Martin Dettling als Nikolaus hinter den Tannen hervor und versammelte gemeinsam mit Ortsvorsteher Theo Walz als Knecht Ruprecht die Kinder vor der Waldblickhütte. Nach weihnachtlichen Gesängen und Gedichten öffnete der Nikolaus den Gaben-Sack und beschenkte die artigen Kinder.