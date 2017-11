Horb a. N. "Armut ist ökonomischer Unfug und politische Dummheit"

Paul Schobel, seit über 40 Jahren Betriebsseelsorger, referierte über "Arm in einem reichen Land". Er weiß, wovon er spricht, ist er doch absoluter Insider und seine Vorträge mit Diskussionen werden seit Jahrzehnten immer gerne gehört. Er weiß auch, wo er die Finger in die Wunde legen muss.

Der Auftakt dieses Nachmittags begann mit einem Gottesdienst mit Paul Schobel und Diakon Klaus Konrad. In seiner Predigt ging Schobel zunächst auf das Evangelium ein, in dem arm und reich aufeinanderprallen. Zwei Menschen, einer gekleidet in Purpur und Leinwand und lebend in Saus und Braus, der andere arm und Bettler, sogar die Hunde haben es besser.

Nach dem Gottesdienst und einer kleinen Kaffeerunde stieg Paul Schobel in seinen Vortrag ein. Zunächst begrüßte Stiftungsdirektor Peter Silberzahn und informierte Schobel über das Jubiläumsjahr der Sozialstation Horb. Schobel gliederte seinen Vortrag in mehrere Themenbereiche: Armut in Deutschland: "Arme gibt es schon immer", so Schobel. Die Einkommensarmut sei eine neue Falltür, denn 25 Prozent aller Erwerbstätigen erzielten mit ihrem Arbeitseinkommen kein Existensminimum. Der Staat müsse mit Hartz IV aufstocken. Das Mindestlohngesetz schaffe keine ausreichende Rente. Ursächlich für das Niedriglohnsegment sei die nachlassende Tarifbindung. Von 17 Millionen Ruheständlern zappele über eine halbe Million in der Grundsicherung. Reichtum in Deutschland: Wer in Deutschland von Armut spricht, müsse auch von Reichtum sprechen, verfügten doch 10 Prozent der reichsten Haushalte über 60 Prozent des gesamten Volksvermögens.