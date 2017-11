Horb a. N. Arm im reichen Land

Nach dem Gottesdienst referiert Paul Schobel im katholischen Gemeindezentrum Hohenberg über das Thema "Arm in einem reichen Land". Dazu schreibt Schobel: "Tafelläden haben Hochkonjunktur. In den Wintermonaten werden mancherorts Hungerküchen angeworfen und Vesperkirchen geöffnet. Selbst Arbeit schützt nicht mehr vor Armut. Inzwischen sind 16 Prozent der Bevölkerung von Armut bedroht oder betroffen. Darüber hinaus rollt eine riesige Welle von Altersarmut auf uns zu. Und dies in einem der reichsten Länder der Welt! Was ist hier schief gelaufen?"

Pfarrer Paul Schobel, seit über 40 Jahren Betriebsseelsorger in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, will an diesem Abend den Ursachen zunehmender Armut auf die Spur kommen. An zweiter Stelle wird er die fatalen Auswirkungen der Armut auf Mensch und Gesellschaft beleuchten und Handlungsschritte entwickeln, wie jeder persönlich und vor allem politisch gegensteuern kann. Denn eine gespaltene Gesellschaft bedroht den sozialen Frieden im Land.