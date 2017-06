Horb a. N. Arbeitseinsatz fördert das Miteinander der Helfer

Horb-Ahldorf. Die Jugend der SG Ahldorf/Mühlen hat am Wochenende Altpapier in Ahldorf eingesammelt. Die Aktion war sehr gelungen. Gut war, dass insgesamt 13 Helfer mit von der Partie waren, die nach dem Motto "viele Hände geben ein schnelles Ende" diesen Tag klasse bewältigten, teilt die SG mit. Zum ersten Mal durften auch jüngere Arbeitskräfte von den D-Junioren bis zu den E-Junioren an den Start. Diesen Jungs machte der erste Arbeitseinsatz riesig Spaß.