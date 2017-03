Horb a. N. Arbeit ist Jahr für Jahr ein Kraftakt

Horb-Nordstetten. Neben dem Schuldenabbau gibt es noch weitere Herausforderungen, wie bei der Mitgliederversammlung deutlich wurde: Die großen Sportanlagen und das Sportheim müssen instand gehalten werden, der Verein muss durch die Jugendarbeit fit für die Zukunft gemacht werden, und es gilt neue Wege der Sponsorensuche zu gehen.

"Vereine tragen einen großen Anteil am traditionellen und kulturellem Dorfleben", sagte der Vorsitzende Matthias Schäuble bei der Versammlung. Sie stehen mit ihrem Angebot für Toleranz und Integration. Der ASV erhielt im vergangenen Jahr eine Auszeichnung der DFB-Stiftung Egidius Braun für vorbildliche Arbeit bei der Integration von Flüchtlingen. Jahr für Jahr ist es ein Kraftakt, vor allem in finanzieller Hinsicht, den Verein über Wasser zu halten. In der Vorstandschaft wurden deshalb umfangreiche Maßnahmen besprochen, um Mehreinnahmen zu generieren und gleichzeitig Ausgaben zu senken. So sollen die Räumlichkeiten für Familien- und Firmenfeiern angeboten werden. Dabei soll eine Erhöhung der Mietpreise erfolgen. Die Gebühr für die Kegelbahn wird nach zehn Jahren moderat angehoben. Ab 1. April werden auch die Getränkepreise auf ein vertretbares, mit anderen Sportgaststätten vergleichbares Niveau angehoben. Außerdem installierte die Firma Faßnacht eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Kegelbahn und eine kleinere Anlage auf dem Sportheimdach. Diese speist einen Akku, der den Eigenstrom-Verbrauch senken wird. Mit Sky konnte ein neuer kostenreduzierter Vertrag ausgehandelt werden. Die große Sportanlage und das Sportheim in Eigenregie zu führen, bedeutet einen enormen finanziellen Aufwand und erfordert ein großes ehrenamtliches Engagement der Vereinsmitglieder.

Dringend notwendige Instandsetzungsmaßnahmen wie die Sanierung des Duschbereichs und der sanitären Anlagen wurden aufgrund der finanziellen Lage immer wieder aufgeschoben. 2017 will man versuchen, einen Erste-Hilfe-Kurs anzubieten und einen "Automatisierten externen Defibrillator" (AED) zu organisieren.